Экс-игрок «Зенита» Коноплев: «Удивлен, что Кержаков без работы. Его опыт пригодился бы любому в РПЛ»

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Коноплев в интервью «СЭ» поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Александре Кержакове.

— Удивлены, что Кержаков без работы после крепкого сезона в Нижнем Новгороде?

— Футбол — это бизнес в большей степени. Это может влиять на то, работает тренер или нет. Да, я удивлен, хотелось бы, чтобы Саша рос и прогрессировал, ведь он играл за рубежом, его опыт пригодился бы любому клубу РПЛ.

Последним местом работы Александра Кержакова был «Нижний Новгород». 39-летний россиянин руководил командой в сезоне-2021/22 и занял с ней 11-е место в РПЛ.