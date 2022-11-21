Матыцин считает, что российским клубам нужна более серьезная конкуренция

Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение о том, что российские клубы нуждаются в более серьезной конкуренции.

«Нравится ли мне, как работает РФС? Это не та категория — нравится или не нравится. РФС — большая профессиональная команда, целая индустрия футбола. Считал бы необходимым больше внимания уделить созданию условий для более серьезной внутренней конкуренции между клубами. Если она будет, соответственно, сильнее будет и сборная», — цитирует Матыцина «РБ Спорт».

В марте УЕФА отстранила российские клубы от участия в еврокубках.