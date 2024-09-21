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Экс-хавбек «Зенита» Ткачук: «Не думал, что Семаку дадут поработать»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Ткачук объяснил, почему не верил в то, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак станет великим тренером.

«Я не думал, что в «Зените» ему дадут поработать. Ему дали возможность только после того, как он вышел в Лигу Европы с «Уфой». Хотя Семака могли поставить сразу после Виллаша-Боаша или после Луческу», — цитирует Ткачука «РБ Спорт».

«Зенит» под руководством Семака стал чемпионом России в шестой раз подряд.

Источник: РБ Спорт
Денис Ткачук
Сергей Семак
ФК Зенит
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
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11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
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 Химки 8 1 3 4 9-16 6
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 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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Спартак – Динамо
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