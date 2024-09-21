Экс-хавбек «Зенита» Ткачук: «Не думал, что Семаку дадут поработать»
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Ткачук объяснил, почему не верил в то, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак станет великим тренером.
«Я не думал, что в «Зените» ему дадут поработать. Ему дали возможность только после того, как он вышел в Лигу Европы с «Уфой». Хотя Семака могли поставить сразу после Виллаша-Боаша или после Луческу», — цитирует Ткачука «РБ Спорт».
«Зенит» под руководством Семака стал чемпионом России в шестой раз подряд.
Источник: РБ Спорт
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|
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Алексей Батраков
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Зенит
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|1
|1
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