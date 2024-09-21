Экс-хавбек «Зенита» Ткачук: «Не думал, что Семаку дадут поработать»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Ткачук объяснил, почему не верил в то, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак станет великим тренером.

«Я не думал, что в «Зените» ему дадут поработать. Ему дали возможность только после того, как он вышел в Лигу Европы с «Уфой». Хотя Семака могли поставить сразу после Виллаша-Боаша или после Луческу», — цитирует Ткачука «РБ Спорт».

«Зенит» под руководством Семака стал чемпионом России в шестой раз подряд.