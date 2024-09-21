Шамар Николсон: «РПЛ входит в шестерку лучших лиг Европы»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высоко оценил уровень чемпионата России.

«По моему мнению, РПЛ входит в шестерку лучших лиг Европы. В России играют легионеры высокого уровня и все команды оказывают высокий уровень сопротивления», — цитирует Николсона «РБ Спорт».

После 8 туров РПЛ «Спартак» набрал 15 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.