Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение «Динамо» в матче 30-го тура Тинькофф РЛП против «Сочи» (1:5).

«Никто не ожидал такого крупного счета. «Динамо», как только «Зенит» стал чемпионом, начало проигрывать. У них, как и у «Спартака», основная задача — Кубок России. Поражение должно сказаться на настроении перед финалом в «Лужниках». На мой взгляд фаворит в кубке — «Спартак»», — сказал Мостовой «СЭ».

Команды в очной встрече определили серебряного — «Сочи» и бронзового — «Динамо» призеров чемпионата России-2021/22.