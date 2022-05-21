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Федотов — о победе над «Динамо»: «Рыцарский футбол принес нам сегодня серебряные медали»

Федотов прокомментировал победу «Сочи» над «Динамо» в последнем туре РПЛ
Георгий Скобликов
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу над «Динамо» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ (5:1).

— Что скажете о прошедшем мачте?

— Начну с поздравлений команде. Эта команда показала себя во всей красе при подготовке ощущали, что приложим максимум усилий в борьбе за серебро. Несмотря на то, что мы первые пропустили, подхлестнуло то, что впереди было много времени. Команда понеслась вперед. В первом тайме сделала ясным конечный результат матча. Огромная благодарность за сезон, за начало с первого тура. Есть задача в каждом матче показывать максимум.

Итог ровно пройденного сезона закономерен. Поздравляю наших болельщиков, сегодня они в большом количестве присутствовали на сезоне. Мы отмечали, что сегодня прекрасная погода, полный стадион. Что может быть лучше, чтобы показать себя во всей красе. Ребята откликнулись на этот призыв. Рыцарский футбол принес нам сегодня серебряные медали.

— Подведите итоги сезона как тренер.

— Итог — эта медаль. Команда, опираясь на статистику, прибавила во всех компонентах. Оборона, прессинг, контроль мяча, результативность атак стали лучше. Команда росла от матча к матчу. Опираясь на эти данные, проделана плодотворная работа. Без профессионального отношения футболистов сложно это представить. Они выполняют тяжелый труд и получают от этого удовольствие.

«Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России впервые в своей истории.

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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Футбол
ФК Сочи
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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