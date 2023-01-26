Бывший полузащитник сборной Португалии и «Зенита» Мигель Данни в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный переход форварда Артема Дзюбы в «Нижний Новгород».

«Конечно, для Артема возращение в РПЛ — отличный вариант. Он хороший игрок и забьет много голов. Возможный переход в «Нижний Новгород»? Он сможет помочь команде хорошо выступать на чемпионате России», — сказал Данни «СЭ».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.