Представитель Изидора прокомментировал возможный переход форварда в «Лион»

Эммануэль Лакруа, представитель нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, прокомментировал информацию о предложении «Лиона».

«Сейчас мы рассматриваем все предложения. На данный момент ничего не решено и не подписано», — цитирует Лакруа Sport24.

Ранее сообщалось, что нападающий близок к переходу в «Лорьян». Позже журналист Иван Карпов сообщил, что «Локомотив» не согласился отдавать Изидора в аренду во французскую команду.

22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников.