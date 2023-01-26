Российский тренер Сергей Силкин прокомментировал будущее нападающего Артема Дзюбы. Сообщалось, что форвард продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде».

«Дзюба в Нижнем Новгороде? Отличный трансфер, он поможет команде. Не думаю, что возникнут проблемы с ним там. Такие игроки, как Дзюба, нужны каждому клубу. Главное, чтобы он все свои качества сохранил и приносил пользу команде. В любом случае он пригодится «Нижнему Новгороду». Его опыт и мастерство помогут молодым игрокам. Хорошее усиление», — цитирует Силкина «РБ Спорт».