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Силкин — о Дзюбе: «Такие игроки, как он, нужны каждому клубу»

Силкин поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы
Виктория Кравченко
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Российский тренер Сергей Силкин прокомментировал будущее нападающего Артема Дзюбы. Сообщалось, что форвард продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде».

«Дзюба в Нижнем Новгороде? Отличный трансфер, он поможет команде. Не думаю, что возникнут проблемы с ним там. Такие игроки, как Дзюба, нужны каждому клубу. Главное, чтобы он все свои качества сохранил и приносил пользу команде. В любом случае он пригодится «Нижнему Новгороду». Его опыт и мастерство помогут молодым игрокам. Хорошее усиление», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-opy-t-i-masterstvo-dzyuby-pomogut-pari-nn/
Артем Дзюба
Сергей Силкин
ФК Нижний Новгород
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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