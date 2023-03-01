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Сегодня, 10:00

Тарасов о дебюте Дзюбы за «Локомотив»: «Он сразу активно влился, сто процентов поможет клубу в этом сезоне»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов оценил дебют нападающего Артема Дзюбы и защитника Игоря Смольникова за команду.

— Как отнеслись к трансферам возрастных футболистов Дзюбы и Смольникова?

— В футболе нет возраста. Есть тренировки, есть игры, где футболисты должны показывать свой уровень, несмотря на возраст. Если они ни в чем не уступают, какая разница, сколько лет игроку. На возраст не нужно смотреть, нужно смотреть на то, что они делают и какую пользу приносят команде.

— Как оцените выступление Дзюбы в матчах против «Спартака»?

— Он сразу активно влился. Но, думаю, даже такому игроку, как Дзюба нужна адаптация. В первом матче у него сразу было два-три момента, которые он не забил. Я думаю, это связано с тем, что он много пропустил, у него игрового ритма нет. Думаю, он вольется и еще забьет сто процентов в этом чемпионате и поможет «Локомотиву».

Дзюба и Смольников перешли в «Локомотив» 8 февраля, оба футболиста подписали контракты с клубом до конца сезона-2022/23.

Артем Дзюба
Дмитрий Тарасов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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