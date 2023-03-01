Тарасов о дебюте Дзюбы за «Локомотив»: «Он сразу активно влился, сто процентов поможет клубу в этом сезоне»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов оценил дебют нападающего Артема Дзюбы и защитника Игоря Смольникова за команду.

— Как отнеслись к трансферам возрастных футболистов Дзюбы и Смольникова?

— В футболе нет возраста. Есть тренировки, есть игры, где футболисты должны показывать свой уровень, несмотря на возраст. Если они ни в чем не уступают, какая разница, сколько лет игроку. На возраст не нужно смотреть, нужно смотреть на то, что они делают и какую пользу приносят команде.

— Как оцените выступление Дзюбы в матчах против «Спартака»?

— Он сразу активно влился. Но, думаю, даже такому игроку, как Дзюба нужна адаптация. В первом матче у него сразу было два-три момента, которые он не забил. Я думаю, это связано с тем, что он много пропустил, у него игрового ритма нет. Думаю, он вольется и еще забьет сто процентов в этом чемпионате и поможет «Локомотиву».

Дзюба и Смольников перешли в «Локомотив» 8 февраля, оба футболиста подписали контракты с клубом до конца сезона-2022/23.