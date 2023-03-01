Дмитрий Тарасов: «Если «Локомотив» вылетит, то пригласим клуб в медиалигу»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с корреспондентом «СЭ» пригласил железнодорожников в медиалигу, если клуб вылетит из РПЛ.

— Может ли «Локомотив» вылететь из РПЛ?

— Вылететь вряд ли. По-любому они останутся в лиге. Нужно укрепляться и уже думать о будущем сезоне. Сейчас у них задача сохраниться. Думаю, это точно получится. Вариант вылета я точно не рассматриваю. Если вылетят, тогда пригласим «Локомотив» к себе в медиалигу.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 17 матчах. 4 марта команда на выезде сыграет с «Ростовом» в 18-м туре РПЛ.