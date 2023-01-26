Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:56

Радимов: «Я бы задумался о продаже пива на стадионах. С Fan ID будем знать всех дебоширов и пьяниц в лицо»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов рассказал о своих ожиданиях от возобновления сезона РПЛ.

«Интересно посмотреть, как многие команды проведут предсезонную подготовку. Взять пример того же Абаскаля — у него времени на подготовку летом было две или три недели. А здесь будет почти два месяца. И очень интересно посмотреть, как «Спартак» будет после этого выглядеть. То есть мое мнение обычно при любом тренере, который проведет полноценную зимнюю подготовку, понятно, на что реально может претендовать команда», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Также он предложил депутатам Госдумы РФ обсудить вопрос возвращения пива на футбольные стадионы.

«Я бы задумался вот о чем: пока идет эта кампания с внедрением карты болельщика, надо разрешить продажу пива на стадионах. Fan ID для чего делается? Чтобы не было эксцессов на трибунах. Так тогда логично и пиво разрешить продавать — что плохого в том, что друзья сходят на стадион и выпьют по кружечке, как это делается во всем мире? А клубам и пивным компаниям будет дополнительный заработок. И Ирина Роднина, которую мы все уважаем, не будет кричать: зарабатывайте сами! Так поднимите этот вопрос в Госдуме РФ, раз ввели эти карты. Тогда и процесс с Fan ID будет вызывать гораздо меньше вопросов. А всех дебоширов, пьяниц и алкоголиков с этой новой системой мы будем знать в лицо», — добавил бывший полузащитник.

Действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования с 1 декабря 2022 года распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Сезон РПЛ возобновится в начале марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-vernite-pivo-na-stadiony-s-fan-id-my-vseh-p-yanits-i-deboshirov-budem-znat-v-litso/
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
4
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин вернулся и забил! Без него у «Вашингтона» были бы большие проблемы
На что смотреть на чемпионате Европы без россиян? Интриги турнира в Финляндии
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины после слов о России
Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В «Вильярреале» назвали слухами информацию об интересе клуба к Сперцяну
Карраскаль назвал клуб, ради которого готов покинуть ЦСКА
Карраскаль опроверг слухи о возможном уходе во «Фламенго»
Карраскаль признался, что надолго хотел бы остаться в ЦСКА: «Это мой дом, моя семья»
Карраскаль рассказал, что призывал родных не верить новостям о России по ТВ
Карраскаль рассказал, почему решил остаться в России: «Не стал поддаваться всеобщей панике»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карраскаль назвал клуб, ради которого готов покинуть ЦСКА

Пономарев считает, что Карраскаль пока не стал частью ЦСКА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости