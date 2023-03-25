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Сегодня, 19:55

Карвальо: «Жирков — особенный игрок. Хочется таких побольше видеть в ЦСКА»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, общается ли с бывшими партнерами по команде.

— Вагнер Лав до сих пор играет. Когда с ним общались в последний раз?

— Последний раз виделся с ним тогда, когда у него были косички. Сейчас он лысый, но до сих пор играет.

Мне было грустно, что я не вернулся в Россию в 2005 году, когда команда выиграла Кубок УЕФА. Я остался с Вагнером в Португалии. Я пропустил гуляния в Москве.

— Следите за судьбами своих партнеров?

— Слежу по социальным сетям. Только Алдонин и Жирков сохранили форму, остальные потолстели. Жирков какой-то особенный игрок. Хочется таких побольше видеть в ЦСКА.

Бразилец выступал за московский клуб с 2004-й по 2010 год. Вместе с командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

В 2016 году стало известно, что Карвальо завершил профессиональную карьеру.

Вагнер Лав
Даниэл Карвальо
Юрий Жирков
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Илья Кутепов

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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