Бывший нападающий «Спартака» Прудников попал в ДТП с Porsche

Бывший форвард «Спартака» и чемпион юношеского Евро-2006 Александр Прудников попал в аварию в Москве, сообщает РЕН ТВ 24 мая.

Бывший футболист находился за рулем минивэна Voyah Dream, который столкнулся с иномаркой Porsche. Машина спортсмена перевернулась. По предварительным данным, госпитализация никому из участников аварии не потребовалась.

В причинах ДТП разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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