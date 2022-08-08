Медведев сообщил об успешном получении Fan ID всеми игроками «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ» о процессе получения Fan ID для питерской команды. Ранее «СЭ» сообщал, что все футболисты и тренерский штаб «Зенита» оформили паспорт болельщика.

«Все, кому положено в клубе: игроки, тренеры, врачи и администрация оформили Fan ID без каких-либо стоящих упоминаний трудностей или затруднений», — сказал Медведев «СЭ».

Fan ID понадобится сине-бело-голубым 28 августа для прохода на стадион в Екатеринбурге, где уже действует нововведение. Матч «Урал» — «Зенит» состоится в рамках 7-го тура РПЛ.

«Зенит» после четырех туров чемпионата России занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав восемь очков.