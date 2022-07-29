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Экс-форвард «Торпедо» — о бунте против Валентина Иванова: «Мы, молодые и глупые, попали под влияние старших, пошли у них на поводу»

Экс-нападающий «Торпедо» вспомнил бунт команды против Валентина Иванова
Юрий Голышак
,  
Александр Кружков
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Бывший нападающий «Торпедо» Александр Кузьмичев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, как в 1991 году команда взбунтовалась против главного тренера черно-белых Валентина Иванова.

— Вы были в числе тех, кто подписал письмо против Иванова. Годы спустя извинились?

— К сожалению, нет. После того как осенью 1991-го он ушел из «Торпедо», больше не встречались.

— Могли бы созвониться.

— Да вы что? Иванов — величайший! А для меня просто бог! Как я, букашка, могу позвонить богу?!

— Немыслимо?

— Абсолютно! А письмо... Мы, молодые и глупые, попали под влияние старших, пошли у них на поводу. Со временем поняли, что натворили. Если бы Иванов остался, та команда в чемпионате России билась бы за золото со «Спартаком». И еще неизвестно, кто бы выиграл. У нас такая банда была, ух! Но мы, дураки, сами все разрушили. По стране гулял ветер перемен, нам тоже хотелось свободы. Едва ее получили — расслабились. Молодые, красивые, при деньгах. Футбол сразу отошел на второй план.

— Нам рассказывали, что идейным вдохновителем бунта стал Сарычев, который с приходом Подшивалова потерял место в составе и был сильно обижен на Иванова.

— Не хочу конкретизировать. Если вкратце — старшее поколение начало потихоньку сдуваться, и Валентин Козьмич решил сделать ставку на молодежь. Это не всем понравилось.

— Вы могли не подписывать письмо? Такой вариант в принципе допускался?

— Ну как вы себе это представляете? Вся команда за, а я — против? Пошли бы разговоры: «Ты что, не с нами? Отделяешься от коллектива?»

Александр Кузьмичев. «Толстых указал на меня пальцем: «Ты покойник!». Невероятные истории о российском футболе 90-х

ФК Торпедо (Москва)
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 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
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 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
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 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
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 Химки 2 1 1 0 4-1 4
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 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
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 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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