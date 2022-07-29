Экс-форвард «Торпедо» — о бунте против Валентина Иванова: «Мы, молодые и глупые, попали под влияние старших, пошли у них на поводу»
Бывший нападающий «Торпедо» Александр Кузьмичев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, как в 1991 году команда взбунтовалась против главного тренера черно-белых Валентина Иванова.
— Вы были в числе тех, кто подписал письмо против Иванова. Годы спустя извинились?
— К сожалению, нет. После того как осенью 1991-го он ушел из «Торпедо», больше не встречались.
— Могли бы созвониться.
— Да вы что? Иванов — величайший! А для меня просто бог! Как я, букашка, могу позвонить богу?!
— Немыслимо?
— Абсолютно! А письмо... Мы, молодые и глупые, попали под влияние старших, пошли у них на поводу. Со временем поняли, что натворили. Если бы Иванов остался, та команда в чемпионате России билась бы за золото со «Спартаком». И еще неизвестно, кто бы выиграл. У нас такая банда была, ух! Но мы, дураки, сами все разрушили. По стране гулял ветер перемен, нам тоже хотелось свободы. Едва ее получили — расслабились. Молодые, красивые, при деньгах. Футбол сразу отошел на второй план.
— Нам рассказывали, что идейным вдохновителем бунта стал Сарычев, который с приходом Подшивалова потерял место в составе и был сильно обижен на Иванова.
— Не хочу конкретизировать. Если вкратце — старшее поколение начало потихоньку сдуваться, и Валентин Козьмич решил сделать ставку на молодежь. Это не всем понравилось.
— Вы могли не подписывать письмо? Такой вариант в принципе допускался?
— Ну как вы себе это представляете? Вся команда за, а я — против? Пошли бы разговоры: «Ты что, не с нами? Отделяешься от коллектива?»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1