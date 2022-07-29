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«Он сказал мне: «Я тебя отправлю в Калугу, Курск, Тулу и дальше по колбасному тракту!» Экс-форвард «Торпедо» — о Валентине Иванове

Экс-нападающий «Торпедо» Кузьмичев рассказал о легенде клуба Валентине Иванове
Юрий Голышак
,  
Александр Кружков
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Бывший нападающий «Торпедо» Александр Кузьмичев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о легенде клуба Валентине Иванове, который в 1991 году был главным тренером черно-белых.

— И вот выпускают вас против «Арарата».

— Да, семь молодых. Начинаем «вязать». Мелкий перепас. Болельщики в восторге — а мы забить не можем! Серия пенальти. Я иду к мячу, глаза закрываю в момент удара — и мыском поддеваю газон. Кусок земли летит в один угол. Вратарь за ним — а мяч прыгает в другой.

Вскоре история повторяется — снова Козьмич ставит молодежь. После матча, который завершился нулевой ничьей, разбор. Иванов смотрит в упор на каждого: «Классно играли, мне понравилось! А счет-то 0:0!»

— Вам персонально что-то говорил?

— А как же? Диалог замечательный: «Я тебе доверие оказал?» — «Оказали». — «Ты забил?» — «Нет». Ну и спустил меня обратно в дубль. А дальше начались чудеса. Тренируюсь — внезапно подкатывает к полю розовый «Кадиллак»! Десятиметровый!

Александр Кузьмичев. «Толстых указал на меня пальцем: «Ты покойник!». Невероятные истории о российском футболе 90-х

— Валентин Козьмич приехал проведать, как вы там?

— Выходит мужичок — розовый костюм, желтые ботинки, пестрый галстук...

— Это точно не словесный портрет Козьмича.

— Миронов тренировал дубль — так косится. Мужичок к нему, что-то шепчет — и Миронов: «Кузьмичев, по твою душу приехали». Кто ж это, думаю? Оказывается — президент «Тилигула». Молдавской команды.

— Что хочет?

— Мечтаю, говорит, тебя видеть в своем коллективе. Вынимает из кармана ключи: «Это от «семерки», ждет твоего решения. Сколько денег хочешь?» Я так не могу, отвечаю. Надо с мамой-папой посовещаться. Визитку протягивает: «Звони!»

— Не поехали?

— На следующий день, вспотев от ужаса, иду к Иванову: «Валентин Козьмич, надо поговорить». — «Ну, садись». Объясняю: хочу играть. А у вас то в составе, то нет. Козьмич задумался — и произнес: «Сейчас едем в Испанию, там несколько матчей. Шанс дам! Зацепишься — остаешься у нас. Нет — езжай в свой «Тилигул».

А в Испании каждый день игры. Кто побеждает — получает кубок. При ничьей — пенальти. Первую выигрываем — кубок нам приносят. Во второй 0:0 — иду к точке. Если с «Араратом» я зажмурился, то здесь решил на технику исполнить. Ну и взял вратарь.

Испанцам вручают кубок, мы бредем в раздевалку. Иванов впереди всех, я где-то четвертый. Под трибунами акустика хорошая — слышу: «Сучара, ***! В «Тилигул» он собрался, ***! Я тебя, сука, отправлю в Калугу, Курск, Тулу и дальше по колбасному тракту!» Я даже отстал — чтобы продолжение меня еще сильнее не шокировало.

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 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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