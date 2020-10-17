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Бывший нападающий молодежной команды «Монако» стал игроком «Рубина»

14:05
Кирилл Климов. Фото ФК «Монако».
Кирилл Климов. Фото ФК «Монако».
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19-летний нападающий Кирилл Климов продолжит карьеру в «Рубине», сообщает сайт «Монако».

Ранее форвард игралза молодежку французского клуба, а до этого выступал в системе бельгийского «Серкль Брюгге». Также он провел 19 матчей за молодежную сборную России.

Климов — воспитанник «Локомотива» и сын бывшего полузащитника «Рубина» Валерия Климова, который играл за казанский клуб в 2002 году.

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