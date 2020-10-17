Бывший нападающий молодежной команды «Монако» стал игроком «Рубина»
19-летний нападающий Кирилл Климов продолжит карьеру в «Рубине», сообщает сайт «Монако».
Ранее форвард игралза молодежку французского клуба, а до этого выступал в системе бельгийского «Серкль Брюгге». Также он провел 19 матчей за молодежную сборную России.
Климов — воспитанник «Локомотива» и сын бывшего полузащитника «Рубина» Валерия Климова, который играл за казанский клуб в 2002 году.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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