Бывший начальник ЦСКА Коробочка рассказал, почему ему не удалось вернуться в клуб

Бывший начальник ЦСКА Анатолий Коробочка рассказал, почему ему не удалось вернуться в клуб.

— Что ж вы не в ЦСКА сегодня?

— Здороваемся с Гинером, он улыбается. Два раза нам организовывали встречу. Был общий друг — Алексей Еськов. Великий игрок и человек! Часто вместе играли за ветеранов. А прежде Еськов был моим соперником — я тренировал команду группы войск в Германии, он — в Польше. На «вооруженке» постоянно сталкивались.

— Могли помочь?

— Я знал, как все лепилось. Никаких подтасовок — но много случайностей. Которых реально избежать. Судьи могли просто убить — и правды не найдешь! А я всех их знал. Меня не «убивали» никогда. Смотрю на Еськова: «Алексеич, вопросов нет». Ну и помог. А годы спустя я без работы — он же очень дружил с Гинером. Говорит: «Леннорыч, дурака не валяй, возьми Коробочку. Он закроет все организационные вопросы».

— Что Гинер?

— Промолчал. Хотя в жизни такого не было!

— Всегда соглашался?

— За кого бы Еськов ни просил — отвечал: «Алексей, нет проблем. Пусть приходит».

— Что такое?

— Вот и Еськов удивляется: «Толя, ты когда-нибудь с Гинером встречался? Может, каким-то словом его задел?» — «Да никогда в жизни!» — «Ладно, спрошу еще раз...» Отправился, спрашивает: «Леннорыч, что с Коробочкой-то?» — «Не называй мне эту фамилию больше никогда!» Вот так на футбольном клубе ЦСКА для меня был поставлен крест.

— Версия-то есть?

— Кто-то из моего же окружения что-то нашептал. Я, может, и сегодня с этим человеком здороваюсь, дружу... Сто процентов! (Юрий Голышак)

Первая часть интервью Коробочки