Бывший начальник ЦСКА Коробочка рассказал о неудачном разговоре с Гинером

Бывший начальник ЦСКА Анатолий Коробочка рассказал, как встречался с президентом клуба Евгением Гинером и попытке вернуться в команду.

— Вы говорили, была вторая попытка вернуться в ЦСКА.

— Еще в Германии выручил одного борца на партсобрании. Того собирались выгонять из Группы войск. А я поднялся: «Ну, оступился человек. Бывает!»

— Что-то украл в магазине?

— Нет, лишнее кольцо провез из Союза. А это уже криминал. Звали Саид, кажется. В 2011-м встречаемся в Москве — вижу, знакомый амбал. Охрана вокруг. Выскочил из автомобиля, обнял: «Васильич!» Сажусь к нему, разговорились — оказывается, он с Гинером дружит. Даже в Германии соседи.

— У Гинера там квартира?

— Дом. Сразу же берет телефон, набирает ему: «Женя, что ты моего друга не берешь?» — «Какого друга? Коробочку? Я Толю уважаю, пусть приходит, все вопросы решим...»

— Совсем другой разговор.

— Этот Саид положил трубку, ко мне поворачивается: «Толя, ну что ты? Леннорыч — это наш человек, чудесный! Завтра ждет тебя в 5 часов, никаких проблем». Хорошо, думаю. Пойду.

— Что же было дальше?

— Пришел. Сижу. Гинер выходит — взглянул на меня в приемной как на пустое место, пошел дальше. В сторону кабинета Бабаева. Пообщался, вышел — снова на меня взглянул и закрыл за собой дверь. Час я просидел, думаю: Елки-палки! Покраснел! Так неудобно стало!

— Можно понять.

— Только приподнялся, чтоб уйти — Гинер выходит: «Ой, Толя, я тебя не узнал. Заходи!» Может, и вправду не узнал. Начал расспрашивать и здесь я ошибку допустил. Потом анализировал — и понял.

— Очень интересно. Какую ошибку не прощают в кабинете Гинера?

— Я к тому моменту отработал в Шотландии. Гинер говорит: «Как Романов? Достал меня, что-то просит. Сложно с ним. Такой шабутной — то так говорит, то эдак. Не могу его понять...» А я возьми, да залепи: «Так он же Близнец. Они с утра такие, а вечером не узнаешь». Гинер сразу в лице меняется. Что-то до меня стало доходить...

— Боюсь собственной догадки.

— Потом проверяю: точно, и он Близнец!

— Ну вы и вляпались.

— Вот-вот. Вроде смешно, да? А может, и сказалось. Некоторые люди щепетильно к таким вещам относятся. Может, подумал: «Значит, и я — такой?» Закончили разговор нормально, вызвал Бабаева: «Рома, вот Анатолий. Через недельку найди ему должность». Ко мне поворачивается: «Ты кем хочешь быть?» — «Да я в километре отсюда живу. Мне ЦСКА все в жизни дал. Чем угодно готов заниматься в команде». Бабаев на прощание: «Все, я позвоню». Вот до сегодняшнего дня звонит, девять лет.

— С Гинером больше не встречались?

— Виделись на открытии стадиона. Туда всех ветеранов пригласили. Проходил мимо, поздоровался со мной. Говорить не стал. (Юрий Голышак)

Первая часть интервью Коробочки