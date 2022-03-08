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ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:07

Широков: «Думаю, эти полгода у «Спартака» уйдут на притирку. Без разницы, какое будет место»

Сергей Федоров
Корреспондент

Бывший игрок «Спартака» Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

«Победа над «Динамо» не удивила. Примерно такой же матч был с ЦСКА, но тогда красно-белые свои моменты не реализовали, а здесь все получилось. Матч был равный, просто кто первый забил, тот и выиграл. Раз «Динамо» практически не создало моментов, значит, можно говорить, что что-то не клеилось, но здесь и «Спартак» неплохо оборонялся. С «Химками» динамовцы тоже не прям блистали, хоть и выиграли 3:0. Понятно, что здесь сказалось качество поля, сильный соперник, но, если ты претендуешь на чемпионство, такие матчи надо хотя бы не проигрывать. Тяжело будет дальше», — сказал Широков «СЭ».

Также экс-футболист сборной России оценил перспективы «Спартака» в турнирной таблице.

«Если топ-5 считать высокой позицией для «Спартака», то, наверное, могу замахнуться. Думаю, эти полгода уйдут на притирку, шлифовку всех взаимодействий. Ваноли посмотрит, кто нужен, а кто нет. В следующем году, наверное, могут на что-то более высокое претендовать. Пятерка — не предел мечтаний для «Спартака». Без разницы, какое будет место в этом сезоне», — добавил Широков.

После 20 туров «Спартак» занимает 9-е место в таблице Тинькофф РПЛ с 26 очками в активе. Следующий матч московский клуб проведет на своем поле 13 марта против «Краснодара». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Роман Широков
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
2
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
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26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
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Зенит – Рубин
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