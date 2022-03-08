Широков: «Думаю, эти полгода у «Спартака» уйдут на притирку. Без разницы, какое будет место»

Бывший игрок «Спартака» Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

«Победа над «Динамо» не удивила. Примерно такой же матч был с ЦСКА, но тогда красно-белые свои моменты не реализовали, а здесь все получилось. Матч был равный, просто кто первый забил, тот и выиграл. Раз «Динамо» практически не создало моментов, значит, можно говорить, что что-то не клеилось, но здесь и «Спартак» неплохо оборонялся. С «Химками» динамовцы тоже не прям блистали, хоть и выиграли 3:0. Понятно, что здесь сказалось качество поля, сильный соперник, но, если ты претендуешь на чемпионство, такие матчи надо хотя бы не проигрывать. Тяжело будет дальше», — сказал Широков «СЭ».

Также экс-футболист сборной России оценил перспективы «Спартака» в турнирной таблице.

«Если топ-5 считать высокой позицией для «Спартака», то, наверное, могу замахнуться. Думаю, эти полгода уйдут на притирку, шлифовку всех взаимодействий. Ваноли посмотрит, кто нужен, а кто нет. В следующем году, наверное, могут на что-то более высокое претендовать. Пятерка — не предел мечтаний для «Спартака». Без разницы, какое будет место в этом сезоне», — добавил Широков.

После 20 туров «Спартак» занимает 9-е место в таблице Тинькофф РПЛ с 26 очками в активе. Следующий матч московский клуб проведет на своем поле 13 марта против «Краснодара». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.