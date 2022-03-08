Широков: «Думаю, эти полгода у «Спартака» уйдут на притирку. Без разницы, какое будет место»
Бывший игрок «Спартака» Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.
«Победа над «Динамо» не удивила. Примерно такой же матч был с ЦСКА, но тогда красно-белые свои моменты не реализовали, а здесь все получилось. Матч был равный, просто кто первый забил, тот и выиграл. Раз «Динамо» практически не создало моментов, значит, можно говорить, что что-то не клеилось, но здесь и «Спартак» неплохо оборонялся. С «Химками» динамовцы тоже не прям блистали, хоть и выиграли 3:0. Понятно, что здесь сказалось качество поля, сильный соперник, но, если ты претендуешь на чемпионство, такие матчи надо хотя бы не проигрывать. Тяжело будет дальше», — сказал Широков «СЭ».
Также экс-футболист сборной России оценил перспективы «Спартака» в турнирной таблице.
«Если топ-5 считать высокой позицией для «Спартака», то, наверное, могу замахнуться. Думаю, эти полгода уйдут на притирку, шлифовку всех взаимодействий. Ваноли посмотрит, кто нужен, а кто нет. В следующем году, наверное, могут на что-то более высокое претендовать. Пятерка — не предел мечтаний для «Спартака». Без разницы, какое будет место в этом сезоне», — добавил Широков.
После 20 туров «Спартак» занимает 9-е место в таблице Тинькофф РПЛ с 26 очками в активе. Следующий матч московский клуб проведет на своем поле 13 марта против «Краснодара». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7