Широков — о решении ФИФА по легионерам: «Они до этого как-то иначе к нам относились?»

Бывший игрок «Спартака» Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ФИФА по легионерам в российском футболе. Организация разрешила иностранным футболистам и тренерам досрочно разрывать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке и заявляться за команды из других стран до открытия трансферного окна.

«Нисколько не удивляет такое решение ФИФА. Они до этого как-то иначе к нам относились? Ничего нового. Сейчас время пройдет, посмотрим, что будет. Легионеры, которые сейчас уйдут, может быть, нам и не нужны. Но другое дело, что клубы за них заплатили, поэтому было бы неплохо вернуть за них деньги», — сказал Широков «СЭ».

Решение ФИФА будет действовать до 30 июня 2022 года.