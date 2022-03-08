«Пусть уезжают!» Самедов — о решении ФИФА по легионерам в российском футболе

Экс-игрок сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ФИФА по легионерам в российском футболе. Организация разрешила иностранным футболистам и тренерам досрочно разрывать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке и заявляться за команды из других стран до открытия трансферного окна.

«Столько всего происходит по отношению к нашему спорту, уже ничего не удивляет. Те, кто разорвет контракт в одностороннем порядке, пусть уезжают! Люди, которые зарабатывают здесь деньги, еще и показывают свою неуважительную позицию. Пусть уезжают, я только рад этому буду», — сказал Самедов «СЭ».

Решение ФИФА будет действовать до 30 июня 2022 года.