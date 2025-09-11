Бывший игрок «Спартака» Пополитов перешел в ЦСКА
ЦСКА объявил о переходе полузащитника «Чайки» Глеба Пополитова.
Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2027/28. Он будет выступать за армейцев под 30-м номером.
18-летний футболист в июле перешел в «Чайку» из «Спартака». Он выступал за вторую команду красно-белых, за которую провел 13 матчей и забил 5 голов.
В «Чайке» на счету Пополитова 2 гола в 9 играх.
Источник: ФК ЦСКА
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|11.10
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