Бывший игрок «Спартака» Пополитов перешел в ЦСКА

ЦСКА объявил о переходе полузащитника «Чайки» Глеба Пополитова.

Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2027/28. Он будет выступать за армейцев под 30-м номером.

18-летний футболист в июле перешел в «Чайку» из «Спартака». Он выступал за вторую команду красно-белых, за которую провел 13 матчей и забил 5 голов.

В «Чайке» на счету Пополитова 2 гола в 9 играх.