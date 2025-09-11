Экс-вратарь «Крыльев» Ломаев стал игроком «Сочи»

«Сочи» объявил о подписании контракта с бывшим голкипером «Крыльев Советов» Иваном Ломаевым.

«СЭ» 11 сентября сообщал, что Ломаев станет игроком сочинского клуба. Соглашение с 26-летним вратарем рассчитано на один сезон.

25 июня об уходе Ломаева объявили «Крылья Советов», за которые голкипер играл с 2020 года. В прошедшем сезоне на его счету 14 матчей во всех турнирах, 2 из которых он отыграл на ноль.