Экс-вратарь «Крыльев» Ломаев стал игроком «Сочи»
«Сочи» объявил о подписании контракта с бывшим голкипером «Крыльев Советов» Иваном Ломаевым.
«СЭ» 11 сентября сообщал, что Ломаев станет игроком сочинского клуба. Соглашение с 26-летним вратарем рассчитано на один сезон.
25 июня об уходе Ломаева объявили «Крылья Советов», за которые голкипер играл с 2020 года. В прошедшем сезоне на его счету 14 матчей во всех турнирах, 2 из которых он отыграл на ноль.
Источник: ФК «Сочи»
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|2
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|19
|
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|9
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|4
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|
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|
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|1
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|9.10
|19:30
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|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
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|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
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|11.10
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|Рубин – Динамо
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Александр Соболев
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Зенит
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|
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
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|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
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|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
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|И
|К
|Ж
|
|
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|1
|3
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Илья Рожков
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|2
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|
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ЦСКА
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|1
|1
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