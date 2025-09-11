Пополитов — о переходе в ЦСКА: «Надеюсь стать частью истории такого великого клуба»

Новичок ЦСКА Глеб Пополитов прокомментировал переход в московский клуб.

ЦСКА объявил о подписании контракта с 18-летним футболистом 11 сентября. Соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28.

«Готов проявлять себя с первых дней, а свой настрой оцениваю на 100 процентов. Думаю, что адаптация не займет много времени, потому что мой сезон уже начался и процесс перехода из одной лиги в другую должен пройти плавно. Надеюсь стать частью истории такого великого клуба, как ЦСКА», — приводит слова Пополитова пресс-служба клуба.

18-летний футболист в июле перешел в «Чайку» из «Спартака». Он выступал за вторую команду красно-белых, за которую провел 13 матчей и забил 5 голов. В «Чайке» на счету Пополитова 2 гола в 9 играх.