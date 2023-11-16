Родолфо назвал Семина модником: «Однажды показал нам футболку за 600 евро!»

Бывший защитник «Локомотива» Родолфо в интервью «СЭ» назвал бывшего тренера железнодорожников Юрия Семина модником.

— Меня поражало, как Юрий Палыч в принципе умел с помощью подсказок менять игру. Он мастерски все просчитывал. Когда что-то шло не так, Семин говорил: «Ты — сюда, ты — туда». И все получалось! Плюс в любую погоду он был на тренировках, даже в дождь и в снег.

— В фирменном «петушке»?

— Обязательно! Но при этом Семин — большой модник. Однажды он показал нам свою футболку какой-то фирмы, которую купил за 600 евро!

Родолфо играл за «Локомотив» с 2007 по 2011 год. В составе железнодорожников бразилец стал обладателем Кубка России.