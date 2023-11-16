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Сегодня, 10:29

Кафанов считает, что Песьякову нужно дать передышку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высказался о критике в адрес голкипера желто-синих Сергея Песьякова.

«На него сейчас все накинулись. Но если так взять, это произошло после матчей с ЦСКА, «Краснодаром» и «Балтикой», где не было его вины. После этого он отыграл хороший матч с «Ахматом», где выручил нас, потом спасал в матче с «Локо». Никто об этом ничего не говорил. Как будто все ждут его ошибки. Он ошибается, потому что мы играем в такой футбол. Мы в него играть будем, играть он будет так, как требует стиль игры. Если посмотреть на Европу — все играют в такой футбол, все лучшие практически клубы так действуют, очень спокойно относятся к таким ошибкам. Вратарь такой же полевой игрок, как остальные, имеет право на ошибку. Песьяков играет нормально. Другое, четвертый год играет без замен, может быть, нужно дать передышку, но об этом я бы не хотел в сборной говорить», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

34-летний Песьяков выступает за «Ростов» июля 2017 года. Всего за клуб он провел 174 матча, пропустил 225 мячей и 47 раз отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-kafanov-vozmozhno-pes-yakovu-nuzhno-dat-peredy-shku-no-e-to-razgovor-ne-dlya-sbornoj/
Сергей Песьяков
Футбол
ФК Ростов
Виталий Кафанов
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4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
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 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
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 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
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 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
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 Урал 15 4 4 7 15-24 16
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 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
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 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
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