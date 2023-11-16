Родолфо рассказал, что хранит 10 чемоданов с вещами у Гильерме

Бывший защитник «Локомотива» Родолфо в интервью «СЭ» рассказал, что некоторые его вещи до сих пор хранятся у вратаря «железнодорожников» Гильерме.

— Недавно вы сказали, что у вас остались вещи в России, которые вы не успели перевезти.

— До сих пор, ха-ха! Они у Гильерме дома.

— А что за вещи?

— Все, которые у нас были в то время с женой! 10 больших чемоданов лежат у него в гараже.

— И он столько лет это хранит?

— Надеюсь! Скоро узнаем.

Родолфо играл за «Локомотив» с 2007 по 2011 год. В составе железнодорожников бразилец стал обладателем Кубка России.