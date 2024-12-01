Хомуха: «Вряд ли зимой ЦСКА получится приобрести кого-то стоящего»

Российский тренер Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможных трансферах ЦСКА этой зимой.

«Думаю, в ЦСКА и сами знают, какие позиции необходимо усилить. Но есть ли на это возможности? С кандидатами из-за рубежа провести сделки сложно. У армейцев с этим больше проблем, чем у частных российских клубов, которые не находятся под санкциями.

Если же брать российский рынок, то у ЦСКА нет таких денег. Если брать свободного агента, то они появляются только летом после сезона. Как был пример Кругового. Вряд ли зимой армейцам получится приобрести что-то стоящее. Маловероятно, что будут какие-то изменения. Точно не будет трансфера, который удивит болельщиков», — приводит слова Хомухи Legalbet.

ЦСКА после 16 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков.