Петржела: «Если «Спартак» прекратит существование, мне будет все равно. Главное, чтобы «Зенит» выигрывал»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил клуб из Санкт-Петербурга с «ПСЖ».

«Можно ли сказать, что «Зенит» — российский «ПСЖ»? Да. Но до европейского уровня им далеко, внутри России они короли.

С кем можно сравнить «Спартак»? Даже не знаю, сложно сказать. Если этот клуб прекратит существование, закроется — мне будет все равно — появится новый какой-нибудь. Главное, чтобы «Зенит» продолжил выигрывать РПЛ, а красно-белые меня не интересуют», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров. «Спартак» идет вторым с 36 очками.