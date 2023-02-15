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Бышовец: «Уход Кузяева не станет серьезной потерей для «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что возможный уход полузащитника Далера Кузяева не станет серьезной потерей для клуба из Санкт-Петербурга.

«Кузяев проявил себя футболистом достаточно высокого класса. Его главный плюс — универсальность, в полузащите он может сыграть на разных позициях. Однако я бы не сказал, что игра питерцев сегодня строится именно на нем. В команде есть другие, куда более важные футболисты. Да и самому Кузяеву равноценная замена найдется. С этой точки зрения его уход для «Зенита» серьезной потерей не станет», — цитирует тренера Betonmobile.ru.

Соглашение Кузяева с «Зенитом» истекает летом этого года. 10 февраля сообщалось, что стороны не могут достичь договоренности о новом контракте.

Кузяев перешел в «Зенит» из «Ахмата» в 2017 году. В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел 13 игр и забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Источник: https://betonmobile.ru/anatoliy-byishovets-uhod-kuzyaeva-ne-stanet-sereznoy-poterey-dlya-zenita
Анатолий Бышовец
Далер Кузяев
Футбол
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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