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Петржела — о Кержакове: «Он мог бы тренировать в Европе, а уж тем более в РПЛ»

Петржела считает, что Кержаков мог бы возглавить европейский клуб
Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Александр Кержаков мог бы возглавить европейский клуб.

«Я не знаю, почему Саша Кержаков все еще остается без работы, но это очень обидно. Возможно, у него плохой агент. Жаль, что сегодня Кержаков не тренирует футболистов. Такой молодой и умный специалист подошел бы любой стране, он мог бы тренировать в Европе, а уж тем более в РПЛ. Надеюсь, скоро Саша возглавит какой-нибудь клуб, желаю ему удачи. Мне не хотелось бы, чтобы такой тренерский талант пропадал», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» сообщал, что Кержаков может возглавить азербайджанский «Сабаил».

39-летний специалист в прошлом сезоне возглавлял «Нижний Новгород». Под его руководством команда финишировала на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/22.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-kerzhakov-mog-by-trenirovat-v-evrope-obidno-chto-takoj-spetsialist-ostaetsya-bez-raboty/
Александр Кержаков
Властимил Петржела
Футбол
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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