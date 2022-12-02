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Сегодня, 11:19

В «Нефтчи» опровергли информацию о возможном переходе Гулиева

Алина Савинова
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Пресс-атташе «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб полузащитника «Химок» Аяза Гулиева.

«Новость о том, что Аяз Гулиев может продолжить карьеру в нашем клубе, — фейк. Ничего такого нет», — приводит Sport24 слова Аллахвердиева.

В четверг, 1 декабря, сайт Eurostavka.ru сообщил о том, что Гулиев может продолжить карьеру в составе азербайджанского клуба.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 12 матчей за «Химки» во всех турнирах и отличился 1 результативной передачей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-02-v-neftchi-oprovergli-informatsiyu-chto-guliyev-mozhet-pereyti-v-klub
Аяз Гулиев
Футбол
ФК Нефтчи
ФК Химки
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