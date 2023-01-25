Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:05

Романцев: «Дзюба и Глушаков могут стать мощной центральной осью одной команды»

Романцев высказался о будущем Дзюбы и Глушакова в РПЛ
Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в комментарии для «СЭ» высказался о будущем экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и экс-полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

— Не скрою, мне тоже интересно, как сложится дальнейшая судьба Дзюбы и Глушакова, о которых сейчас ходит столько разговоров. И прежде всего потому, что их игра и жажда борьбы у меня всегда вызывали уважение. А сейчас, странно слышать, что их будущее может не сложиться из-за якобы сложного характера футболистов. У тех, кто на этом акцентирует внимание, хочу спросить, а где они встречали талантливых людей с простым характером? Мне, что-то такие не попадались.

И Артем, и Денис по натуре лидеры, что уже успели доказать, став знаковыми фигурами в чемпионских победах «Зенита» и «Спартака». Дзюбу я знаю поменьше, чем Глушакова. Но то, что они станут заводилами в новых командах, сомнения не вызывает. И гарантия этого — тот самый непростой характер, за счет которого они и были на первых ролях в прежних клубах. Еще вздыхают по поводу их возраста — мол, оба-то не юноши. Да, им за тридцать. Но и тот, и другой — профессионалы, которые знают, как готовить себя и держать игровой тонус.

Я вспоминаю, какие сомнения мы испытывали, когда думали о приглашении в «Спартак» Сергея Горлуковича — совсем не юного, да еще и с далеко не простым характером. Но в свои 35 лет он сразу же стал для всех образцом и в тренировках, и в играх. А его решающий гол «Ростсельмашу», открыл нам в сезоне-96 дорогу к чемпионскому золоту. А как росли рядом с ним наши перспективные ребята! Уверен, что-то же самое произойдет и с молодежью клуба, в котором окажутся Артем с Денисом.

А если судьба сведет их вместе, то Дзюба и Глушаков могут стать мощной центральной осью команды. Один, опасно открываясь на острие, будет продавливать оборону соперника, а другой — находить момент, чтобы отдать ему голевой пас. Ну, а в то, что оба это делать умеют, все знают. К тому же такая связка наверняка привлечет на трибуны болельщиков и еще выше поднимет у Артема с Денисом градус игрового настроя, который у них всегда высок.
Тем же, кто сейчас путается в сомнениях, ставить на футболистов с непростым характером или нет, напомню старую истину — кто в футболе не рискует, тот не пьет победное шампанское из кубка, — сказал Романцев «СЭ».

Ранее «Нижний Новгород» сообщил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду. В этом сезоне 35-летний футболист провел 19 матчей за «Химки» во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу. В январе стороны расторгли контракт.

Дзюба с 3 ноября 2022 года является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Артем Дзюба
Денис Глушаков
Олег Романцев
7
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рекордсмен проката и самый яркий талисман. История успеха Чебурашки
Полуфиналистки Australian Open — кошмар для организаторов. Двое без флага и еще одна — бывшая россиянка
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины после слов о России
Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Материалы сюжета: Артем Дзюба без клуба: куда пойдет экс-форвард «Зенита» после «Аданы»?
Губерниев: «Дзюба — комментатор? С удовольствием буду работать с ним на Лиге чемпионов и чемпионате России»
Селюк: «Дзюба может поработать вместе с Губерниевым, поучиться и стать неплохим футбольным комментатором»
Ловчев: «Спартаку» Дзюба не нужен. Болельщики его не примут, в команду не впишется»
Стало известно, сколько иностранные клубы готовы платить Дзюбе
Кавазашвили считает, что Дзюбе нужно продолжить карьеру на Кипре
Первый тренер Дзюбы: «Мне бы хотелось видеть Артема в «Спартаке», но пока там Соболев и Николсон — это невозможно»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Зенит» разгромил «Аль-Бидду» в товарищеском матче. Сергеев оформил хет-трик
Агент Сильянова ответил на вопрос о будущем игрока: «Ближе к концу чемпионата будем со всеми общаться»
«Я показывал в «Химках» не тот футбол?!» Юран ответил Садыгову
Агент Жемалетдинова: «Рифат тренируется индивидуально, занимается с командой. Все по плану»
Сенников: «Изидор — хороший форвард. Не знаю, с кем бы остался «Локомотив», отпустив его в «Лорьян»
«Юран, видимо, считает себя великим. Тогда почему он без команды?» Садыгов ответил, требовал ли ставить сына в состав
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нижний Новгород» и «Акрон» сыграли вничью в товарищеском матче

Гуренко: «Локомотиву» надо сильно постараться, чтобы вылететь из РПЛ»

Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости