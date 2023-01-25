Романцев: «Дзюба и Глушаков могут стать мощной центральной осью одной команды»
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в комментарии для «СЭ» высказался о будущем экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и экс-полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.
— Не скрою, мне тоже интересно, как сложится дальнейшая судьба Дзюбы и Глушакова, о которых сейчас ходит столько разговоров. И прежде всего потому, что их игра и жажда борьбы у меня всегда вызывали уважение. А сейчас, странно слышать, что их будущее может не сложиться из-за якобы сложного характера футболистов. У тех, кто на этом акцентирует внимание, хочу спросить, а где они встречали талантливых людей с простым характером? Мне, что-то такие не попадались.
И Артем, и Денис по натуре лидеры, что уже успели доказать, став знаковыми фигурами в чемпионских победах «Зенита» и «Спартака». Дзюбу я знаю поменьше, чем Глушакова. Но то, что они станут заводилами в новых командах, сомнения не вызывает. И гарантия этого — тот самый непростой характер, за счет которого они и были на первых ролях в прежних клубах. Еще вздыхают по поводу их возраста — мол, оба-то не юноши. Да, им за тридцать. Но и тот, и другой — профессионалы, которые знают, как готовить себя и держать игровой тонус.
Я вспоминаю, какие сомнения мы испытывали, когда думали о приглашении в «Спартак» Сергея Горлуковича — совсем не юного, да еще и с далеко не простым характером. Но в свои 35 лет он сразу же стал для всех образцом и в тренировках, и в играх. А его решающий гол «Ростсельмашу», открыл нам в сезоне-96 дорогу к чемпионскому золоту. А как росли рядом с ним наши перспективные ребята! Уверен, что-то же самое произойдет и с молодежью клуба, в котором окажутся Артем с Денисом.
А если судьба сведет их вместе, то Дзюба и Глушаков могут стать мощной центральной осью команды. Один, опасно открываясь на острие, будет продавливать оборону соперника, а другой — находить момент, чтобы отдать ему голевой пас. Ну, а в то, что оба это делать умеют, все знают. К тому же такая связка наверняка привлечет на трибуны болельщиков и еще выше поднимет у Артема с Денисом градус игрового настроя, который у них всегда высок.
Тем же, кто сейчас путается в сомнениях, ставить на футболистов с непростым характером или нет, напомню старую истину — кто в футболе не рискует, тот не пьет победное шампанское из кубка, — сказал Романцев «СЭ».
Ранее «Нижний Новгород» сообщил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду. В этом сезоне 35-летний футболист провел 19 матчей за «Химки» во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу. В январе стороны расторгли контракт.
Дзюба с 3 ноября 2022 года является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2