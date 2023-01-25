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Гуренко: «Локомотиву» надо сильно постараться, чтобы вылететь из РПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о шансах московского клуба остаться в чемпионате России по итогам сезона-2022/23.

«Думаю, что напрямую «Локомотив» точно не вылетит. Даже те шесть очков, на которые команда отстает от ближайшего соперника — «Нижнего Новгорода», ей по силам добыть. Если брать по подбору игроков и значимости клуба, то он ни в коем случае не вылетит. Это надо сильно постараться, чтобы перестать играть в РПЛ», — приводит слова Гуренко «Спорт День за Днем».

«Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ, набрав 13 очков за 17 матчей.

Железнодорожники выступают в чемпионате России с 1992 года и ни разу не вылетали во второй дивизион.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gurenko-lokomotivu-nado-silno-postaratsya-chtoby-vyletet-iz-rpl-
Сергей Гуренко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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