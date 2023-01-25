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Сегодня, 19:01

«Нижний Новгород» и «Акрон» сыграли вничью в товарищеском матче

Мария Гусева
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«Нижний Новгород» и «Акрон» сыграли вничью в товарищеском матче на сборах в Турции — 1:1.

В составе нижегородцев отличился Вячеслав Кротов. За клуб из Тольятти гол забил Джамалдин Ходжаниязов.

«Нижний Новгород» проведет следующий товарищеский матч 28 января против «Локомотива» из Пловдива.

«Акрон» в товарищеском матче встретится с «Балтикой» 2 февраля.

Товарищеские матчи. Клубы

«Нижний Новгород» — «Акрон» — 1:1 (1:1)

Голы: Кротов, 33 (1:0). Ходжаниязов, 38 (1:1).
«Нижний Новгород»: Гойло, Гоцук, Александров, Масоэро, Стоцкий, Калинский, Кротов, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Сулейманов.

Футбол
ФК Акрон
ФК Нижний Новгород
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