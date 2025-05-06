Футбол
6 мая, 09:15

Абаскаль отреагировал на отсутствие поздравлений от «Спартака» с днем рождения: «Благодарю тех, кто меня помнит»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» отреагировал на то, что красно-белые не поздравили его с днем рождения.

«Я обратил внимание на поздравления от «Фратрии» (фанатская группировка «Спартака». — Прим. «СЭ») и регбийной команды. А также от многих других коллег, игроков и людей из российского спорта, а также болельщиков. Благодарю их за то, что они помнят обо мне», — сказал Абаскаль «СЭ».

13 апреля Абаскалю исполнилось 36 лет. Клуб в социальных сетях не поздравил специалиста.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года. Под руководством испанца красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне-2022/23.

Гильермо Абаскаль.«Моя работа в России не закончена». Абаскаль — о «Спартаке», Станковиче и интересе к Умярову из Италии
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
Средства ПВО сбили 57 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Ученый сообщил об исходящих от межзвездного объекта 3I/ATLAS лучах
Шевченко защитила чемпионский титул UFC в наилегчайшем весе
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • александр п

    После пилюлей Бериши уважаю вдвойне! Рыжий-ты наш!

    06.05.2025

  • mikeV

    Спартак так часто менял тренеров, что если их всех поздравлять - надо нанимать специального человека, почти каждый день писать будет

    06.05.2025

  • bishevcky

    В ФК Спартак не принято поздравлять бывших.

    06.05.2025

  • выдр

    Это благодарность Мостовому?

    06.05.2025

    • Абаскаль: «Слежу за РПЛ. Анализирую каждый тур»

    Абаскаль: «Динамо» или «Локомотив»? Я открыт для предложений»
