Абаскаль отреагировал на отсутствие поздравлений от «Спартака» с днем рождения: «Благодарю тех, кто меня помнит»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» отреагировал на то, что красно-белые не поздравили его с днем рождения.

«Я обратил внимание на поздравления от «Фратрии» (фанатская группировка «Спартака». — Прим. «СЭ») и регбийной команды. А также от многих других коллег, игроков и людей из российского спорта, а также болельщиков. Благодарю их за то, что они помнят обо мне», — сказал Абаскаль «СЭ».

13 апреля Абаскалю исполнилось 36 лет. Клуб в социальных сетях не поздравил специалиста.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года. Под руководством испанца красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне-2022/23.