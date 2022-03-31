Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривать вопрос о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС) в организации.

«Справедливое решение. Мы очень рады. Все остальные положительные решения произойдут не сегодня, так завтра. Нашим игрокам нужно готовиться и быть в хороших кондициях», — сказал Семин «СЭ».

Заседание конгресса ФИФА проходит сегодня, 31 марта, в Дохе (Катар). Вопрос о приостановке членства РФС в организации на заседании не рассматривался.