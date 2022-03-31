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«Справедливое решение». Семин — о сохранении членства РФС в ФИФА

Семин назвал справедливым решение о сохранении членства РФС в ФИФА
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривать вопрос о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС) в организации.

«Справедливое решение. Мы очень рады. Все остальные положительные решения произойдут не сегодня, так завтра. Нашим игрокам нужно готовиться и быть в хороших кондициях», — сказал Семин «СЭ».

Заседание конгресса ФИФА проходит сегодня, 31 марта, в Дохе (Катар). Вопрос о приостановке членства РФС в организации на заседании не рассматривался.

Футбол
РФС
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
ФИФА
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 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
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Ростов – Н. Новгород
 - : -
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Локомотив – Спартак
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Локомотив

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