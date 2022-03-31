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«Это знак уважения к спортивным принципам, России и РФС». Колосков — о сохранении членства в ФИФА

Колосков отреагировал на сохранение членства Российского футбольного союза в ФИФА
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на сохранение членства Российского футбольного союза в ФИФА.

«Этот вопрос не рассматривался, это правильно. Радостное сообщение. Были опасения, что некоторые члены Конгресса попадут под политическое давление. Как это и было в случае отстранения наших команд из ФИФА и УЕФА. Разум возобладал. Радует, что ФИФА не ориентируется на политические процессы, а принимает решения по уставу. Никаких претензий к РФС по вопросам правил устава не было. Это знак уважения к спортивным принципам, Российской Федерации и РФС. Видимо, наши представители тоже повлияли, чтобы этот вопрос не стоял на повестке. Теперь нужно восстанавливать возможность участвовать в международных соревнованиях уже со следующего сезона», — сказал Колосков «СЭ».

Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривал вопрос о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС) в организации.

Заседание Конгресса проходит сегодня, 31 марта, в Дохе (Катар). На заседании состоялось голосование по поводу приостановки членства трех национальных федераций: Пакистана, Зимбабве и Кении. Большинством голосов было принято решение приостановить членство всех трех федераций в ФИФА.

Вячеслав Колосков
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