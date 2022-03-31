Александр Медведев рассказал о самочувствии Тимощука после ДТП

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в беседе с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья тренера команды Анатолия Тимощука, который сегодня утром попал в ДТП по пути на тренировку.

«С Анатолием все в порядке. Обошлось без последствий для здоровья. Тимощук уже вернулся в строй, работает!» — сказал Медведев «СЭ».

С 2017 года Тимощук является ассистентом главного тренера «Зенита». С 2007-го по 2009-й и с 2013 по 2015 год он выступал за команду в качестве футболиста.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 48 очками в 22 матчах. Следующий матч команда проведет 3 апреля на выезде против «Сочи».