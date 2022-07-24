Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход защитника Гильермо Варелы из «Динамо». Ранее сообщалось, что уругвайский футболист без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо».

«На эти все уходы нужно реагировать очень просто: нам нужно делать акцент на своих русских футболистов. На сегодняшний день у них есть возможность получать игровое время и развиваться. Попадаются эмоциональные матчи, но ничего страшного не происходит. Да, легионеры будут уезжать — никаких сомнений. Что бы они ни говорили, будет хорошее предложение — они уедут из России», — сказал Семин «СЭ».

23 июля сообщалось, что «Динамо» предложил Вареле новый контракт в связи с интересом к футболисту со стороны «Фламенго». Сам футболист 18 июля заявлял, что не собирается уходить из московской команды.

Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Нынешний контракт уругвайца действует до конца июня 2023 года.