Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:37

Семин — о Вареле: «Что бы легионеры ни говорили, будет хорошее предложение — они уедут из России»

Семин считает, что легионеры будут покидать Россию после получения хороших предложений
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход защитника Гильермо Варелы из «Динамо». Ранее сообщалось, что уругвайский футболист без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо».

«На эти все уходы нужно реагировать очень просто: нам нужно делать акцент на своих русских футболистов. На сегодняшний день у них есть возможность получать игровое время и развиваться. Попадаются эмоциональные матчи, но ничего страшного не происходит. Да, легионеры будут уезжать — никаких сомнений. Что бы они ни говорили, будет хорошее предложение — они уедут из России», — сказал Семин «СЭ».

23 июля сообщалось, что «Динамо» предложил Вареле новый контракт в связи с интересом к футболисту со стороны «Фламенго». Сам футболист 18 июля заявлял, что не собирается уходить из московской команды.

Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Нынешний контракт уругвайца действует до конца июня 2023 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Юрий Семин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как не обгореть на солнце? Советы эксперта
Боец из Донбасса Крылов нокаутировал шведа Густафссона, а главный британец UFC упал на первых секундах. Как прошел турнир UFC Fight Night 208
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
«С нами чемпионат мира был бы сильнее». Как «пляжники» живут без международных стартов
Валиева расплакалась, вспоминая об Олимпиаде. Камила рассказала о происшедшем в Пекине
Следующий сезон «Гран-при» без россиян, Ханю и Чена: будут ли новые звезды?
Валиева призналась, что плакала каждый день в конце Олимпиады в Пекине
Коган назвал причину, почему российские судьи не прошли экзамен на семинаре ISU
Трусову «кинули» с мастер-классом в Стокгольме. Его отменили из-за политики
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Кобелев считает, что Варела подставил «Динамо»
«Витебск» арендовал форварда «Химок» Жумабекова
Орлов: «У Бакаева хорошие задатки. Резкий рывок, огромное желание»
Варела без предупреждения покинул «Динамо» перед матчем с «Торпедо»
Новиков — о победе ЦСКА в матче с «Сочи»: «Будем надеяться, что поборются как минимум за призовые места»
В «Зените» рассказали о состоянии Кузяева после повреждения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов: «У Бакаева хорошие задатки. Резкий рывок, огромное желание»

У хавбека «Химок» Кухарчука проблемы с ахилловым сухожилием
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости