Орлов: «У Бакаева хорошие задатки. Резкий рывок, огромное желание»

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».

— Бакаев? Пока он выходит со скамейки. Но качества-то есть. Рывок с места. Плюс огромное желание. Ему надо перетерпеть ситуацию. Мостовой этот этап прошел, а ведь ходили слухи, что может сменить команду. Но ничего — остался. Провел очень сильный матч с самарцами. Сейчас, как я понимаю, травму получил Кузяев, у Клаудиньо проблемы. Вот у Бакаева и появляется шанс себя проявить. Зелимхану надо быть готовым. Задатки у него хорошие.

Бакаев перешел в «Зенит» в июне 2022 года на правах свободного агента. 25-летний россиянин — воспитанник «Спартака», он покинул клуб по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.

В нынешнем сезоне Бакаев принял участие в 3 матчах «Зенита» и не отличился результативными действиями. Во всех встречах футболист вышел на замену, в сумме он провел на поле 65 минут.