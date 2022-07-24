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Сегодня, 15:35

Орлов: «У Бакаева хорошие задатки. Резкий рывок, огромное желание»

Орлов оценил перспективы Бакаева в «Зените»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Известный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».

— Бакаев? Пока он выходит со скамейки. Но качества-то есть. Рывок с места. Плюс огромное желание. Ему надо перетерпеть ситуацию. Мостовой этот этап прошел, а ведь ходили слухи, что может сменить команду. Но ничего — остался. Провел очень сильный матч с самарцами. Сейчас, как я понимаю, травму получил Кузяев, у Клаудиньо проблемы. Вот у Бакаева и появляется шанс себя проявить. Зелимхану надо быть готовым. Задатки у него хорошие.

Бакаев перешел в «Зенит» в июне 2022 года на правах свободного агента. 25-летний россиянин — воспитанник «Спартака», он покинул клуб по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.

В нынешнем сезоне Бакаев принял участие в 3 матчах «Зенита» и не отличился результативными действиями. Во всех встречах футболист вышел на замену, в сумме он провел на поле 65 минут.

Гильермо Абаскаль. «Дайте Абаскалю хотя бы 100 дней! Он тренер. А Соболев все еще «провинциал». Орлов — о «Зените» и «Спартаке»

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
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Мачей Рыбус

Спартак

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