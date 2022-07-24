Орлов: «У Бакаева хорошие задатки. Резкий рывок, огромное желание»
Известный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».
— Бакаев? Пока он выходит со скамейки. Но качества-то есть. Рывок с места. Плюс огромное желание. Ему надо перетерпеть ситуацию. Мостовой этот этап прошел, а ведь ходили слухи, что может сменить команду. Но ничего — остался. Провел очень сильный матч с самарцами. Сейчас, как я понимаю, травму получил Кузяев, у Клаудиньо проблемы. Вот у Бакаева и появляется шанс себя проявить. Зелимхану надо быть готовым. Задатки у него хорошие.
Бакаев перешел в «Зенит» в июне 2022 года на правах свободного агента. 25-летний россиянин — воспитанник «Спартака», он покинул клуб по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.
В нынешнем сезоне Бакаев принял участие в 3 матчах «Зенита» и не отличился результативными действиями. Во всех встречах футболист вышел на замену, в сумме он провел на поле 65 минут.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
5
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
7
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
9
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0