Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

8 октября, 21:45

Александр Кержаков заявил о готовности возглавить «Локомотив»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков заявил о готовности возглавить московский «Локомотив» и спасти команду от вылета из РПЛ.

8 октября пресс-служба «Локомотива» сообщила об увольнении главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Конечно же, я готов возглавить «Локомотив» и спасти команду от вылета, если ко мне обратятся. Обращалось ли уже ко мне руководство? Я думаю, вы бы об этом узнали», — сказал Кержаков «РБ Спорт».

«Локомотив» с 9 очками после 12 игр идет в зоне стыковых матчей, красно-зеленые занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kerzhakov-zayavil-o-gotovnosti-vozglavit-lokomotiv/
Александр Кержаков
ФК Локомотив (Москва)
18
13
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока
Губерниев раскритиковал Салихову за слова о тренере ЦСКА Федотове
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Широков: «Качество игры в матче «Ростов» — «Краснодар» было невысоким, много брака»
Терюшков — об уходе из «Химок»: «Я остаюсь преданным болельщиком команды»
Семина в президенты «Локомотива»? «Спартак» — чемпион? Разочарование года? Интервью Генича
Промес: «Мы порвем ЦСКА в дерби!»
Колосков рассказал, кто может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ
Джикия избежал серьезной травмы и сыграет в дерби против ЦСКА
Материалы сюжета: «Локомотив», перемены: кто будет новым тренером?
Непомнящий: «Баринов имеет право и на более жесткие высказывания»
Орещук считает, что Лоськов и Пашинин найдут общий язык с Галактионовым в «Локомотиве»
В «Нижнем Новгороде» прокомментировали информацию о согласованном контракте Галактионова с «Локомотивом»
Источник: «Локомотив» согласовал трехлетний контракт с Галактионовым
Керк заявил, что расстроен из-за ухода Цорна из «Локомотива»
Хабаров — о приглашении в «Локомотив»: «Со мной никто не связывался»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» установил новый антирекорд в чемпионате России

Юран — о возможной работе в «Локомотиве»: «С большим удовольствием, если поступит предложение!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости