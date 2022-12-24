Бывший гендиректор «Зенита»: «Для УЕФА уход такой страны, как Россия, — пощечина»

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов заявил, что для России переход в Азиатскую конфедерацию футбола может иметь положительные последствия.

— Решение такое РФС принять может. Дым без огня редко бывает. Если честно, я не сторонник демаршей в этой жизни. А это очень на то похоже. Во всяком случае, УЕФА не говорит, что мы навечно поражены в правах.

С другой стороны, знаете, может, это несколько циничный взгляд, но под эгидой УЕФА наш футбол во всех турнирах выглядит более чем бледно. Эта вещь уже системная, хотим мы этого или не хотим. Возможно, как это ни забавно, если российские клубы будут участвовать в азиатских турнирах, это даст нам больше прогресса.

— Как это?

— Только кажется, что когда ты играешь с сильнейшими, то неизбежно прогрессируешь. Когда каждый турнир оказывается весьма коротким и в эти турниры полтора клуба, в силу низких рейтингов, может, стоит что-то поменять. Начать участвовать в тех турнирах, где соперники нам по силам. Для прогресса, для увеличения игровой практики, для повышения самооценки игроков.

— Болельщикам из России Азия не очень понятна в плане футбола.

— Азия как раз им очень понятна. Это понижение статуса, интереса и чего угодно, потому что наши болельщики хотят видеть на стадионах «Реал», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и так далее. Даже без особых шансов на успех в матчах с ними. Зато когда Бердыев обыгрывает «Барселону», а ЦСКА обыгрывает «Реал», — это большой праздник. Поэтому, конечно, решение, в результате которого мы добровольно уйдем в «низшую лигу», популярным быть не может.

— Может, все разговоры об этом — способ давления на УЕФА, чтобы он дал нашему футболу какую-то надежду?

— Ну, безусловно. Для УЕФА уход такой страны, как Россия, из ее зоны влияния — пощечина. Когда от тебя уходят, это всегда неприятно, — цитирует Черкасова «РБ Спорт».

Окончательное решение по данному вопросу должно быть объявлено во вторник, 27 декабря.