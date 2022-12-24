Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:37

Член бюро исполкома РФС Гершкович не видит преимуществ у перехода в Азиатскую конфедерацию футбола

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Член бюро исполкома РФС Михаил Гершкович поделился мнением о возможном переходе союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Нужно понимать, что переход в АФК зависит от очень многих обстоятельств. Конечно, не хотелось бы уходить из Европы, потому что больших перспектив нет. Попадем в Азию — неизвестно, как там все будет развиваться. Вчера Вячеслав Иванович Колосков обратил внимание на то, что он помогал Казахстанской федерации перейти из АФК в УЕФА — у них ушло на это два года. Это длительный процесс.

Я не то чтобы не поддерживаю переход, а считаю, что надо все прикинуть и понять, какое решение будет правильным в силу обстоятельств. Пока что я ни за, ни против. Говорю только с точки зрения спорта, а что касается политических аспектов — может, там нет другого выхода", — цитирует Гершковича «РБ Спорт».

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chlen-ispolkoma-rfs-gershkovich-s-tochki-zreniya-sporta-nam-nezhelatel-no-vy-hodit-iz-evropy/
РФС
Сборная России по футболу
Михаил Гершкович
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Юрист рассказал, как РФС может выйти из УЕФА и перейти в АФК
Бывший гендиректор «Зенита»: «Для УЕФА уход такой страны, как Россия, — пощечина»
Бушманов поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию
Владимир Пономарев: «Легионерам РПЛ все равно, в какой конфедерации играть, они едут за деньгами»
Чанов: «Стоило бы подождать еще один сезон, прежде чем переходить в АФК»
Владимир Пономарев: «ЧМ-2026 Россия пропускает, но в Азию переходить нужно обязательно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соломатин о будущем Дзюбы: «Мне по барабану. Почему его не будет в ЦСКА? Не хочу нецензурно высказываться»

Бывший гендиректор «Зенита»: «Для УЕФА уход такой страны, как Россия, — пощечина»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости