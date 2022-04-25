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«Можно ли говорить о чемпионстве? Давайте подождем». Радченко — о победе «Зенита» над «Краснодаром»

Радченко отреагировал на победу «Зенита» над «Краснодаром»
Екатерина Звенигородская
,  
Мария Куцубеева
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал победу питерцев над «Краснодаром» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ (3:1).
«Зенит» контролировал этот матч. «Зенит», зная результат ЦСКА — «Динамо», очень ответственно подошел к этому матчу. За 4 тура до конца была хорошая возможность набрать 3 очка и оторваться от преследователя на 6 очков,  — сказал Радченко «СЭ». - Именно поэтому питерцы контролировали всю игру. Было много моментов, когда могли забивать больше".

Также эксперт высказался о пропущенном голе.

«Действительно, был момент, когда пропустили необязательный гол. Потеряли где-то внимание в своей штрафной площади, а «Краснодар» забил. Хозяева воспользовались моментом, поддерживали трибуны. Есть ли вопросы к судейству в моменте с желтой карточкой Мостовому? Там ничего такого не было. Это нейтральный мяч. Мостовой и вратарь пошли до конца. Желтая карточка, наверное, может быть, но точно не красная. Мостовой не хотел нанести травму вратарю. Они играют вместе с Сафоновым в сборной, знают друг друга. Рано ли говорить о чемпионстве? Когда есть математические варианты, то говорить рано. Давайте подождем», — добавил Радченко.

Клуб из Санкт-Петербурга после 26 туров занимает лидирующую позицию в турнирной таблице РПЛ с 58 очками. «Краснодар» на 6-м месте с 39 баллами.

ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
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Ростов

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Краснодар

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