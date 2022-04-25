Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал победу питерцев над «Краснодаром» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ (3:1).

«Зенит» контролировал этот матч. «Зенит», зная результат ЦСКА — «Динамо», очень ответственно подошел к этому матчу. За 4 тура до конца была хорошая возможность набрать 3 очка и оторваться от преследователя на 6 очков, — сказал Радченко «СЭ». - Именно поэтому питерцы контролировали всю игру. Было много моментов, когда могли забивать больше".

Также эксперт высказался о пропущенном голе.

«Действительно, был момент, когда пропустили необязательный гол. Потеряли где-то внимание в своей штрафной площади, а «Краснодар» забил. Хозяева воспользовались моментом, поддерживали трибуны. Есть ли вопросы к судейству в моменте с желтой карточкой Мостовому? Там ничего такого не было. Это нейтральный мяч. Мостовой и вратарь пошли до конца. Желтая карточка, наверное, может быть, но точно не красная. Мостовой не хотел нанести травму вратарю. Они играют вместе с Сафоновым в сборной, знают друг друга. Рано ли говорить о чемпионстве? Когда есть математические варианты, то говорить рано. Давайте подождем», — добавил Радченко.

Клуб из Санкт-Петербурга после 26 туров занимает лидирующую позицию в турнирной таблице РПЛ с 58 очками. «Краснодар» на 6-м месте с 39 баллами.