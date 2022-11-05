Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:01

Хомуха: «Если «Зенит» еще раз оступится, то чемпионская гонка возобновится»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха оценил игру петербуржцев в матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

— Неплохо сыграл «Ахмат». Они играли по счету. Два быстрых мяча спутали карты «Зениту», но определенный недонастрой у петербуржцев присутствовал.

— Можно ли только Чистякова винить в пропущенных голах?

— Никогда нельзя обвинять одного игрока в пропущенных мячах, но Дмитрий действительно совершил серьезные ошибки.

— После поражения «Зенита» интрига в чемпионате может снова появиться?

— Шесть очков от второго места это уже не то, что было до 15-го тура. Если «Зенит» еще раз оступится, то чемпионская гонка возобновится, — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

«Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате в нынешнем сезоне, но остался на первом месте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-homuha-esli-zenit-eshhe-raz-ostupitsya-to-chempionskaya-gonka-vozobnovitsya/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Дмитрий Хомуха
ФК Ахмат
ФК Зенит
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Актер Райан Рейнольдс покупает клуб-неудачник НХЛ из Канады
Овечкин повторил суперрекорд Горди Хоу. Никто не забивал больше за один клуб
Американский экономист призвал Европу изменить позицию по отношению к России
Экс-чемпион мира по шахматам Карпов находится в крайне тяжелом состоянии
Российские разведчики уничтожили отряд иностранных наемников в зоне СВО
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
Нападающий «Химок» Долгов: «Всю неделю Гогниев был с нами»
ЦСКА — «НН»: армейцам нужен реванш за первый круг. Онлайн-трансляция матча
«Факел» — «Краснодар»: видеообзор матча 16-го тура РПЛ
Еще одна грубейшая ошибка вратаря сборной России. Что происходит с Сафоновым?
Андрей Мостовой назвал супернеожиданным поражение от «Ахмата»
Семак: «Все дифирамбы, которые поются, отвлекают игроков от важной и главной цели — выходить на каждый матч, как на последний»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Факел» — «Краснодар»: видеообзор матча 16-го тура РПЛ

Нападающий «Химок» Долгов: «Всю неделю Гогниев был с нами»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости