Хомуха: «Если «Зенит» еще раз оступится, то чемпионская гонка возобновится»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха оценил игру петербуржцев в матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

— Неплохо сыграл «Ахмат». Они играли по счету. Два быстрых мяча спутали карты «Зениту», но определенный недонастрой у петербуржцев присутствовал.

— Можно ли только Чистякова винить в пропущенных голах?

— Никогда нельзя обвинять одного игрока в пропущенных мячах, но Дмитрий действительно совершил серьезные ошибки.

— После поражения «Зенита» интрига в чемпионате может снова появиться?

— Шесть очков от второго места это уже не то, что было до 15-го тура. Если «Зенит» еще раз оступится, то чемпионская гонка возобновится, — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

«Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате в нынешнем сезоне, но остался на первом месте.