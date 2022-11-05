Нападающий «Химок» Долгов: «Всю неделю Гогниев был с нами»

Нападающий «Химок» Александр Долгов рассказал о подготовке к матчу 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

— Как команда отреагировала на дисквалификацию Спартака Гогниева? Обстановка на поле отличалась из-за того, что его не было на бровке?

— Особо не отличалась. Спартак Артурович присутствовал рядом с нами во время недельного цикла, когда мы готовились к матчу. Руководил нами на всех тренировках, готовил команду к игре с «Оренбургом» так же, как и ко всем предыдущим. Отличие просто в том, что сейчас его не было в раздевалке с нами и на бровке. А так всю неделю он был с нами. И установку на матч давал в гостинице перед нашим выездом на стадион, — цитируют «Известия» Долгова.

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев наблюдал за матчем с трибуны, так как отбывает дисквалификацию.

«Химки» одержали первую победу с момента увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера. Команда набрала 12 очков, но остается на предпоследнем, 15-м месте.