«Факел» — «Краснодар»: видеообзор матча 16-го тура РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Факелом» в матче 16-го тура чемпионата России — 3:3.

В составе воронежцев дубль оформил Ираклий Квеквескири, также мяч забил Роман Акбашев. У краснодарцев отличились Джон Кордоба, Михайло Баньяц и Алексей Ионов.

В середине второго тайма пенальти не реализовал защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес.

«Факел», набравший 13 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» располагается на шестой строчке (25 очков).